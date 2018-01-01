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Циципас - победитель турнира ATP в Марселе

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Этот триумф стал для молодого грека вторым в карьере.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу на турнире ATP-250, который проходил в Марселе.

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В финальном матче 20-летний грек в двух сетах переиграл спортсмена из Казахстана Михаила Кукушкина, занимающего 50-ю строчку в рейтинге ATP.

Марсель. Финал.
Стефанос Циципас (Греция) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 7:5, 7:6(5).

Благодаря победе на этом турнире, Циципас смог подняться на 11-ю позицию в рейтинге ATP.

Отметим, что для молодого греческого теннисиста это вторая победа на турнирах серии ATP. До этого он одержал победу в Стокгольме в 2018 году.

Напомним, что на четвертьфинальной стадии Циципас периграл первую ракетку Украины Сергея Стаховского.


 

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Теги: Стефанос Циципас, Михаил Кукушкин, ATP, Марсель, финал, теннис
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