Циципас - победитель турнира ATP в Марселе

Этот триумф стал для молодого грека вторым в карьере.

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу на турнире ATP-250, который проходил в Марселе.

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В финальном матче 20-летний грек в двух сетах переиграл спортсмена из Казахстана Михаила Кукушкина, занимающего 50-ю строчку в рейтинге ATP.

Марсель. Финал.

Стефанос Циципас (Греция) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 7:5, 7:6(5).

Благодаря победе на этом турнире, Циципас смог подняться на 11-ю позицию в рейтинге ATP.

Отметим, что для молодого греческого теннисиста это вторая победа на турнирах серии ATP. До этого он одержал победу в Стокгольме в 2018 году.

Напомним, что на четвертьфинальной стадии Циципас периграл первую ракетку Украины Сергея Стаховского.



