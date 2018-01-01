Циципас - победитель турнира ATP в Марселе
Этот триумф стал для молодого грека вторым в карьере.
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу на турнире ATP-250, который проходил в Марселе.
Читай также: Мяч после подачи Циципаса угодил в лицо болбою
В финальном матче 20-летний грек в двух сетах переиграл спортсмена из Казахстана Михаила Кукушкина, занимающего 50-ю строчку в рейтинге ATP.
Марсель. Финал.
Стефанос Циципас (Греция) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 7:5, 7:6(5).
Благодаря победе на этом турнире, Циципас смог подняться на 11-ю позицию в рейтинге ATP.
Отметим, что для молодого греческого теннисиста это вторая победа на турнирах серии ATP. До этого он одержал победу в Стокгольме в 2018 году.
Напомним, что на четвертьфинальной стадии Циципас периграл первую ракетку Украины Сергея Стаховского.
Полная версия правил