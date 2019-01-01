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Бенчич победила на турнире в Дубае, обыграв Квитову

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Обидчица Свитолиной впервые победила Петру в официальных матчах.
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Getty Images

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала победительницей турнира категории Premier 5 в Дубае (ОАЭ).  В финальном поединке она в трех сетах обыграла представительницу Чехии Петру Квитову.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты и закончилась со счетом 6:3, 1:6, 6:2. За время матча спортсменки сделали по одному эйсу. Также у Бенчич одна двойная ошибка, в то время как у Квитовой их три.

21-летняя Бенчич впервые победила Квитову в официальных матчах. Счет в личном противостоянии теннисисток стал 3-1 в пользу представительницы Чехии.

Напомним, в полуфинале соревнования Бенчич обыграла украинку Элину Свитолину в трех сетах.

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Теги: Белинда Бенчич, Петра Квитова, WTA
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