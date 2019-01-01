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Свитолина: Я не часто попадала первым мячом, из-за этого и проиграла

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Первая ракетка Украины прокомментировала свое поражение в полуфинале турнира в Дубае.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итог полуфинального матча турнира WTA серии Premier 5 в Дубае (ОАЭ), в котором она проиграла Белинде Бенчич из Швейцарии.

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“Вы видели, что матч был достаточно сложным. К сожалению, я не часто попадала первым мячом. Думаю, что именно из-за этого проиграла гейм в третьем сете и упустила победу. Конечно, я бы хотела сыграть лучше.

Я допустила много невынужденных ошибок в тех моментах, где их просто не должно было быть. А Бенчич прекрасно воспользовалась этим шансом. Это был конец, больше мне нечего добавить“, - приводит слова Свитолиной thenational.ae.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина упустила преимущество над Белиндой Бенчич в третьем сете и проиграла матч. Смотрите видео обзор поединка Свитолина - Бенчич.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Белинда Бенчич, Дубай, ОАЭ, турнир, WTA
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