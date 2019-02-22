Мяч после подачи Циципаса угодил в лицо болбою
Сергей Стаховский увел пострадавшего парня с корта.
Во время четвертьфинального матча теннисного турнира в Марселе (Франция) между Стефаносом Циципасом и Сергеем Стаховским произошел неприятный инцидент.
Читай также: Свитолина упустила преимущество в решающей партии и проиграла Бенчич
В первом сете греческий теннисист выполнял подачу, однако мяч попал в боковое ограждение и срикошетил, угодив прямо в лицо стоявшего рядом болбоя.
Пострадавшего парня увел с корта Стаховский, после чего поединок продолжился.
Ball kid occupational hazard ➡️ Tsitsipas serve— Tennis TV (@TennisTV) 22 February 2019
Feel better, buddy 🤞@Stako_tennis #Open13Provence pic.twitter.com/O3vKot0tEA
Напомним, Стефанос Циципас в двух сетах обыграл Сергея Стаховского и вышел в полуфинал турнира ATP.
Полная версия правил