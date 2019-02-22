Мяч после подачи Циципаса угодил в лицо болбою

Сергей Стаховский увел пострадавшего парня с корта.

Во время четвертьфинального матча теннисного турнира в Марселе (Франция) между Стефаносом Циципасом и Сергеем Стаховским произошел неприятный инцидент.

Читай также: Свитолина упустила преимущество в решающей партии и проиграла Бенчич

В первом сете греческий теннисист выполнял подачу, однако мяч попал в боковое ограждение и срикошетил, угодив прямо в лицо стоявшего рядом болбоя.

Пострадавшего парня увел с корта Стаховский, после чего поединок продолжился.

Ball kid occupational hazard ➡️ Tsitsipas serve



Feel better, buddy 🤞@Stako_tennis #Open13Provence pic.twitter.com/O3vKot0tEA — Tennis TV (@TennisTV) 22 February 2019

Напомним, Стефанос Циципас в двух сетах обыграл Сергея Стаховского и вышел в полуфинал турнира ATP.