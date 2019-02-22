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Мяч после подачи Циципаса угодил в лицо болбою

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Сергей Стаховский увел пострадавшего парня с корта.
Стефанос Циципас случайно угодил в лицо болбоя
Стефанос Циципас случайно угодил в лицо болбоя
instagram.com/open13marseille/

Во время четвертьфинального матча теннисного турнира в Марселе (Франция) между Стефаносом Циципасом и Сергеем Стаховским произошел неприятный инцидент.

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В первом сете греческий теннисист выполнял подачу, однако мяч попал в боковое ограждение и срикошетил, угодив прямо в лицо стоявшего рядом болбоя.

Пострадавшего парня увел с корта Стаховский, после чего поединок продолжился.

Напомним, Стефанос Циципас в двух сетах обыграл Сергея Стаховского и вышел в полуфинал турнира ATP.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, Стефанос Циципас, ATP, Марсель, видео, болбой
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