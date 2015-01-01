Стаховский потерпел поражение от Циципаса в четвертьфинале турнира в Марселе

Украинец в двух сетах уступил греческому теннисисту.

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл 12-й ракетке мира Стефаносу Циципасу из Греции в четвертьфинале турнира ATP в Марселе (Франция).

Матч продолжался 1 час 8 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу греческого спортсмена.

По ходу встречи украинец совершил 4 эйса, 1 двойную ошибку, но ни разу не имел брейк-пойтов. Его соперник также 4 раза подал навылет, дважды ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 2 из 6-ти брейк-пойнта.

Марсель. Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция) - Сергей Стаховский (Украина) - 6:4, 6:3

Таким образом, счет в личных встречах сравнялся - 1:1. Отметим, что Стаховский впервые с 2015-го года играл в 1/4 финала турнира ATP.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла Белинде Бенчич в полуфинале турнира в Дубае (WTA). Смотрите также видео обзор этого поединка.