Свитолина - Бенчич: обзор полуфинального матча турнира в Дубае
Первая ракетка Украины не сумела выйти в финал соревнований.
Шестая ракетка мира Элина Свитолина в полуфинале турнира в Дубае проиграла 45-й ракетке мира Белинде Бенчич из Швейцарии.
Поединок был насыщенным - после проигранного первого сета Свитолина сумела взять вверх во втором, однако в решающей партии упустила преимущество и уступила в тай-брейке.
Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Бенчич:
В финале швейцарская теннисистка сыграет с Пертой Квитовой из Чехии, которая в полуфинале в трех сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня.
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