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Свитолина - Бенчич: обзор полуфинального матча турнира в Дубае

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Первая ракетка Украины не сумела выйти в финал соревнований.

Белинда Бенчич радуется победе над Элиной Свитолиной
Белинда Бенчич радуется победе над Элиной Свитолиной
Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина в полуфинале турнира в Дубае проиграла 45-й ракетке мира Белинде Бенчич из Швейцарии.

Поединок был насыщенным - после проигранного первого сета Свитолина сумела взять вверх во втором, однако в решающей партии упустила преимущество и уступила в тай-брейке.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Бенчич:

В финале швейцарская теннисистка сыграет с Пертой Квитовой из Чехии, которая в полуфинале в трех сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня.

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Теги: WTA, теннис, Элина Свитолина, Белинда Бенчич, видео, обзор матча, Дубай, ОАЭ
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