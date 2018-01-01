Свитолина - Бенчич: обзор полуфинального матча турнира в Дубае

Первая ракетка Украины не сумела выйти в финал соревнований.

Белинда Бенчич радуется победе над Элиной Свитолиной Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина в полуфинале турнира в Дубае проиграла 45-й ракетке мира Белинде Бенчич из Швейцарии.

Поединок был насыщенным - после проигранного первого сета Свитолина сумела взять вверх во втором, однако в решающей партии упустила преимущество и уступила в тай-брейке.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Бенчич:

В финале швейцарская теннисистка сыграет с Пертой Квитовой из Чехии, которая в полуфинале в трех сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня.