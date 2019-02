Свитолина упустила преимущество в решающей партии и проиграла Бенчич

Шестая ракетка мира Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA серии Premier 5 в Дубае (ОАЭ) уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

.@BelindaBencic dethrones Svitolina to reach the @DDFTennis final!



Takes the thriller, 6-2, 3-6, 7-6(3)! pic.twitter.com/OgSwRRVLM0