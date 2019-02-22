Свитолина упустила преимущество в решающей партии и проиграла Бенчич
Шестая ракетка мира Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA серии Premier 5 в Дубае (ОАЭ) уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.
.@BelindaBencic dethrones Svitolina to reach the @DDFTennis final!— WTA (@WTA) 22 February 2019
Takes the thriller, 6-2, 3-6, 7-6(3)! pic.twitter.com/OgSwRRVLM0
Матч продолжался 1 час 58 минут и завершился со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (3) в пользу швейцарской теннисистки. Свитолина неудачно провела первый сет, позволив сопернице сделать 2 брейка и взять сет, однако собралась и уверенно выиграла второй сет.
В решающей третьей партии украинка владела преимуществом и вела со счетом 5:4, но не сумела подать на матч и позволила сопернице сравнять счет. В итоге судьба выхода в финал определялась в тай-брейке, который уверенно выиграла Бенчич - 7:3.
Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 2:6, 6:3, 6:7 (3)
По ходу поединка Свитолина совершила 7 эйсов, 7 двойных ошибок и выиграла 4 из 5-ти брейк-поинтов. Ее соперница 4 раза подала навылет, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 12-ти брейк-поинтов.
В финале Белинда встретится с Петрой Квитовой, которая в трех сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня.
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