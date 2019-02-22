Свитолина упустила преимущество в решающей партии и проиграла Бенчич

Первая ракетка Украины не сумела выйти в финал турнира и защитить титул.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина в полуфинале турнира WTA серии Premier 5 в Дубае (ОАЭ) уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич.

Матч продолжался 1 час 58 минут и завершился со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (3) в пользу швейцарской теннисистки. Свитолина неудачно провела первый сет, позволив сопернице сделать 2 брейка и взять сет, однако собралась и уверенно выиграла второй сет.

В решающей третьей партии украинка владела преимуществом и вела со счетом 5:4, но не сумела подать на матч и позволила сопернице сравнять счет. В итоге судьба выхода в финал определялась в тай-брейке, который уверенно выиграла Бенчич - 7:3.

Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) - Белинда Бенчич (Швейцария) - 2:6, 6:3, 6:7 (3)

По ходу поединка Свитолина совершила 7 эйсов, 7 двойных ошибок и выиграла 4 из 5-ти брейк-поинтов. Ее соперница 4 раза подала навылет, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 5 из 12-ти брейк-поинтов.

В финале Белинда встретится с Петрой Квитовой, которая в трех сетах обыграла Се Шувэй из Тайваня.