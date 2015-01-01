Дубай (WTA): Квитова вышла в финал и сыграет с победительницей пары Свитолина - Бенчич

Элина Свитолина продолжает борьбу за выход в финал турнира в Дубае.

Чешская теннисистка Петра Квитова справилась с представительницей Тайваня Се Шувэй и вышла в финал турнира WTA серии Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась 2 часа и 10 минут. Квитовой потребовалось три сета, чтобы вырвать путевку в финал, где она встретится с победительницей пары Элина Свитолина/Белинда Бенчич.

Дубай. Полуфинал

Петра Квитова (Чехия) – Се Шувэй (Тайвань) – 3:6, 6:2, 6:4

Отметим, что если Квитова выиграет трофей, то она вернется на второе место в рейтинге WTA (сейчас она занимает четвертую строчку). Стоит сказать, что Се Шувэй с понедельника поднимется на 26-е место благодаря хорошему выступлению в ОАЭ.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина в данный момент проводит матч против Белинды Бенчич за выход в финал турнира. Смотрите видео онлайн трансляцию поединка Свитолина - Бенчич.