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Дубай (WTA): Квитова вышла в финал и сыграет с победительницей пары Свитолина - Бенчич

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Элина Свитолина продолжает борьбу за выход в финал турнира в Дубае.
Петра Квитова
Петра Квитова
Getty Images

Чешская теннисистка Петра Квитова справилась с представительницей Тайваня Се Шувэй и вышла в финал турнира WTA серии Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась 2 часа и 10 минут. Квитовой потребовалось три сета, чтобы вырвать путевку в финал, где она встретится с победительницей пары Элина Свитолина/Белинда Бенчич.

Дубай. Полуфинал

Петра Квитова (Чехия) – Се Шувэй (Тайвань) – 3:6, 6:2, 6:4

Отметим, что если Квитова выиграет трофей, то она вернется на второе место в рейтинге WTA (сейчас она занимает четвертую строчку). Стоит сказать, что Се Шувэй с понедельника поднимется на 26-е место благодаря хорошему выступлению в ОАЭ.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина в данный момент проводит матч против Белинды Бенчич за выход в финал турнира. Смотрите видео онлайн трансляцию поединка Свитолина - Бенчич.

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Теги: WTA, теннис, Петра Квитова, Элина Свитолина, Белинда Бенчич, турнир, Дубай, ОАЭ
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