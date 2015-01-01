Бенчич: Я счастлива вернуться на корт

Теннисистка призналась, что у нее был непростой период.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич поделилась своими эмоциями от возвращения на корт после затяжной серии травм.

“Это очень приятные ощущения. Я очень счастлива, что вернулась, ведь знала, что это до сих пор находится где-то внутри меня, даже после всех моих травм. Нельзя просто вернуться и сразу начать хорошо играть. Игроки стабильно выступают два-три года, играют в полуфиналах, финалах. Поэтому нельзя ожидать того, что сразу после возвращения ты будешь играть так же хорошо.

Мой отец вышел сегодня на корт и сказал мне: “Ты понимаешь, с кем ты играешь и где ты играешь? Будь немного благодарнее“. Мне кажется, это был хороший совет. Думаю, всем нужно пройти через этот период. Сейчас есть много топ-игроков, у которых тоже возникают проблемы с вниманием.

Они ищут пути, как это преодолеть, и у них это точно получится. Все должны через это пройти. У меня это было немного раньше, что является моим преимуществом. Мне только 21 год, а я чувствую себя такой мудрой“, - сказала швейцарка.

Напомним, сегодня Белинда Бенчич сыграет в полуфинале турнира серии WTA против украинки Элины Свитолиной. На нашем сайте вы сможете следить за онлайн видео-трансляцией матча.