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Стаховский: Приятно, когда начинаешь играть лучше

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Украинский теннисист ждет поединка с Стефаносом Циципасом.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира серии ATP в Марселе.

“Четвертьфинал - это всегда здорово, особенно для меня, потому что в последнее время я не выступаю так хорошо. Да, это приятно, когда начинаешь играть лучше. Я в предвкушении матча со Стефаносом Циципасом, он сейчас на подъеме. Мы уже встречались с ним в 2017 году на челленджере в Портороже. Тогда он был еще моложе, я тоже был моложе. Жду этот матч с нетерпением“, - приводит слова Стаховского ATP World Tour.

Напомним, Стаховский впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира ATP.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, ATP
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Источник: www.atptour.com

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