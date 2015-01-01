Стаховский: Приятно, когда начинаешь играть лучше

Украинский теннисист ждет поединка с Стефаносом Циципасом.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира серии ATP в Марселе.

“Четвертьфинал - это всегда здорово, особенно для меня, потому что в последнее время я не выступаю так хорошо. Да, это приятно, когда начинаешь играть лучше. Я в предвкушении матча со Стефаносом Циципасом, он сейчас на подъеме. Мы уже встречались с ним в 2017 году на челленджере в Портороже. Тогда он был еще моложе, я тоже был моложе. Жду этот матч с нетерпением“, - приводит слова Стаховского ATP World Tour.

Напомним, Стаховский впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира ATP.