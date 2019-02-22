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Стаховский впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира ATP

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Украинец одержал победу над Грегуаром Баррере.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно преодолел второй круг турнира серии ATP во французском Марселе.

Он встречался второй раз с участником квалификации Грегуаром Баррере и в этот раз одержал победу за час и 15 минут.

За время проведенное на корте, украинец сделал 9 подач навылет, допустил лишь одну ошибку и реализовал 2 из 2 брейкпоінтів. Француз успел 5 раз подать навылет и не реализовав ни одного брейкпоинта, допустил 3 ошибки.

Сергей Стаховский (Украина) – Грегуар Баррере (Франция) 6:3, 6:4

Отметим, что Стаховский не выступал в 1/4 финала на соревнованиях ATP Tour с 2015 года. Тогда в феврале Стаховский вышел в четвертьфинал в Роттердаме (проиграл Милошу Раоничу), в Марселе дошел до полуфинала (проиграл Жилю Симону), а в Дубае сыграл в 1/4 (проиграл Томашу Бердыху).

Следующим соперником 33-летнего украинца станет лидер посева Стефанос Циципас из Греции, занимающий 12-ю строчку мирового рейтинга.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, ATP
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    22.02.2019, 12:05
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