Стаховский впервые с 2015 года пробился в четвертьфинал турнира ATP

Украинец одержал победу над Грегуаром Баррере.

Украинский теннисист Сергей Стаховский уверенно преодолел второй круг турнира серии ATP во французском Марселе.

Он встречался второй раз с участником квалификации Грегуаром Баррере и в этот раз одержал победу за час и 15 минут.

За время проведенное на корте, украинец сделал 9 подач навылет, допустил лишь одну ошибку и реализовал 2 из 2 брейкпоінтів. Француз успел 5 раз подать навылет и не реализовав ни одного брейкпоинта, допустил 3 ошибки.

Сергей Стаховский (Украина) – Грегуар Баррере (Франция) 6:3, 6:4

Отметим, что Стаховский не выступал в 1/4 финала на соревнованиях ATP Tour с 2015 года. Тогда в феврале Стаховский вышел в четвертьфинал в Роттердаме (проиграл Милошу Раоничу), в Марселе дошел до полуфинала (проиграл Жилю Симону), а в Дубае сыграл в 1/4 (проиграл Томашу Бердыху).

Следующим соперником 33-летнего украинца станет лидер посева Стефанос Циципас из Греции, занимающий 12-ю строчку мирового рейтинга.