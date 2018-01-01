Свитолина - Бенчич: видео онлайн трансляция матча в Дубае

Смотрите видеотрансляцию матча Элина Свитолина - Белинда Бенчич на турнире в Дубае.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в пятницу, 22 февраля, проведет полуфинальный поединок на турнире серии Премьер 5 в Дубае.

Соперницей украинки станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич, занимающая 45-ю строчку мирового рейтинга.

Поединок будет сыгран третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по киевскому времени

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.