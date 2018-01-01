Свитолина: Рада, что смогла довести матч до победы

Украинка призналась, что она провела хороший поединок.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро.

“Сегодня я провела хороший поединок. Было несколько потрясающих розыгрышей, я отлично бегала и хорошо двигалась по корту. Рада, что смогла довести матч до победы. Это были два очень тяжелых сета.



Как мне удалось дважды отыграться с брейка во втором сете? Было трудно, нужно было оставаться сильной, это то, над чем я работаю уже долгое время. Я много играла в середину? Да, я работаю над такими вещами, для меня важно сделать розыгрыш нейтральным, “обрезать“ углы, это работает здесь уже какое-то время.



По поводу предстоящего матча с Белиндой Бенчич, то мы встречались еще давно. Это будет интересный матч, несколько последних матчей были упорными. Я постараюсь сфокусироваться на себе“, - сказала Свитолина.