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Свитолина: Рада, что смогла довести матч до победы

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Украинка призналась, что она провела хороший поединок.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над испанкой Карлой Суарес-Наварро.

“Сегодня я провела хороший поединок. Было несколько потрясающих розыгрышей, я отлично бегала и хорошо двигалась по корту. Рада, что смогла довести матч до победы. Это были два очень тяжелых сета. 

Как мне удалось дважды отыграться с брейка во втором сете? Было трудно, нужно было оставаться сильной, это то, над чем я работаю уже долгое время. Я много играла в середину? Да, я работаю над такими вещами, для меня важно сделать розыгрыш нейтральным, “обрезать“ углы, это работает здесь уже какое-то время.

По поводу предстоящего матча с Белиндой Бенчич, то мы встречались еще давно. Это будет интересный матч, несколько последних матчей были упорными. Я постараюсь сфокусироваться на себе“, - сказала Свитолина.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA
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Источник: btu.org.ua

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