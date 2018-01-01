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Свитолина без проблем вышла в полуфинал турнира в Дубае

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Украинка в двух сетах справилась с Карлой Суарес-Наварро.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает защиту титула на соревнованиях в ОАЭ.

В четвертьфинале турнира серии Премьер 5 в Дубае первая ракетка Украины выиграла у испанки Карлы Суарес-Наварро.

Матч продолжался 1 час 18 минут.

Дубай. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина, 6) - Карла Суарес-Наварро (Испания) 6-2, 6-3

Отметим, что до этого теннисистки играли между собой семь раз, теперь их личный счет стал 4-4.

В полуфинале Свитолина сыграет с предствительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая была сильнее румынки Симоны Халеп.

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Теги: теннис, Элина Свитолина
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