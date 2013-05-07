Свитолина, Ястремская и Цуренко развлеклись на вечеринке для игроков в Дубае

Украинки провели время в компании своих коллег.

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко решили немного отдохнуть и отвлечья от плотного графика турнира.

Читай также: Монфис - о Свитолиной: Мы вместе, потому что любим друг друга

Наши спортсменки посетили вечеринку, организованную специально для игроков, выступающих на турнире серии WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

На официальном YouTube-канале WTA появилось видео, на котором видно, как украинки хорошо проводят время, общаются с другими спортсменками и просто веселятся.

Напомним, среди наших теннисисток только Элина Свитолина продолжает выступление на турнире в Дубае - в 1/8 турнира она разгромила испанку Гарбинье Мугурусу. В четвертьфинале она сыграет с еще одной представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро. Следить за событиями этого матча можно будет в нашей видео онлайн трансляции.

А вот Ястремская и Цуренко уже покинули турнир. Даяна не сумела пройти первый круг, уступив Мугурусе, а Цуренко в третьем раунде проиграла Симоне Халеп.