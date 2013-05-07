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Свитолина – Суарес-Наварро: видео онлайн трансляция матча в Дубае

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Элина Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира в Дубае.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четверг, 21-го февраля, проведет четвертьфинальный поединок на турнире серии WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей украинки станет вторая ракетка Испании Карла Суарес-Наварро, которая занимает 26-ю строчку в мировом рейтинге.

Отметим, что ранее теннисистки встречались между собой 7 раз. Счет 4-3 в пользу испанки.

Поединок будет сыгран вторым запуском в вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией поединка будет добавлен ближе к началу матча.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, видео, онлайн трансляция, Карла Суарес-Наварро, Дубае, ОАЭ, WTA
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