Свитолина – Суарес-Наварро: видео онлайн трансляция матча в Дубае

Элина Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира в Дубае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четверг, 21-го февраля, проведет четвертьфинальный поединок на турнире серии WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей украинки станет вторая ракетка Испании Карла Суарес-Наварро, которая занимает 26-ю строчку в мировом рейтинге.

Отметим, что ранее теннисистки встречались между собой 7 раз. Счет 4-3 в пользу испанки.

Поединок будет сыгран вторым запуском в вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:30 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией поединка будет добавлен ближе к началу матча.