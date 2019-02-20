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Монфис - о Свитолиной: Мы вместе, потому что любим друг друга

Комментариев: 3
Французский теннисист рассказал о своих отношениях с Элиной Свитолиной.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
instagram.com/g.e.m.s.life/

Француз Гаэль Монфис поделился своими чувствами к первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

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“Мы показываем то, что хотим в наших социальных сетях, ведь мы публичные люди и таково наше поколение. Мы очень счастливы с Эли. Мы нашли друг друга и полны любви. Все наши посты - это послания о счастье.

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Для меня Элина - не теннисистка. Даже если бы она играла в футбол или крикет, я бы все равно прилетел в Дубай, чтобы ее увидеть. Мы вместе, потому что любим друг друга. У нас есть общая черта, которая помогает нам лучше понимать некоторые вещи.

Когда ваша девушка постоянно занята делом, то она может вам помогать вам двигаться вперед лишь благодаря словам поддержки“, – приводит слова Монфиса Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис трогательно поздравил Элину Свитолину с Днем всех влюбленных.

Напомним, Элина Свитолина сейчас защищает свой титул в Дубае и уже прошла третий круг турнира, разгромив испанку Гарбинье Мугурусу. Смотрите видео обзор этого поединка на нашем сайте.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Гаэль Монфис, вне игры, личная жизнь
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Комментариев (3)
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Boxerogos    20.02.2019, 23:37
Оценка:  0
Boxerogos
Монфис-о Свитолиной:Мы вместе потому что любим друг-друга гигантским страпоном.
гость  (аноним)  20.02.2019, 22:48
Оценка:  0
гость
Это не любовь! Извращенная сексуальная фантазия!
navigator2    20.02.2019, 22:40
Оценка:  0
navigator2
ну захотелось нігру, а далі що китайози, араби....
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