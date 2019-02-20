Монфис - о Свитолиной: Мы вместе, потому что любим друг друга

Французский теннисист рассказал о своих отношениях с Элиной Свитолиной.

Француз Гаэль Монфис поделился своими чувствами к первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

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“Мы показываем то, что хотим в наших социальных сетях, ведь мы публичные люди и таково наше поколение. Мы очень счастливы с Эли. Мы нашли друг друга и полны любви. Все наши посты - это послания о счастье.

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Для меня Элина - не теннисистка. Даже если бы она играла в футбол или крикет, я бы все равно прилетел в Дубай, чтобы ее увидеть. Мы вместе, потому что любим друг друга. У нас есть общая черта, которая помогает нам лучше понимать некоторые вещи.

Когда ваша девушка постоянно занята делом, то она может вам помогать вам двигаться вперед лишь благодаря словам поддержки“, – приводит слова Монфиса Le Parisien.

Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис трогательно поздравил Элину Свитолину с Днем всех влюбленных.

Напомним, Элина Свитолина сейчас защищает свой титул в Дубае и уже прошла третий круг турнира, разгромив испанку Гарбинье Мугурусу. Смотрите видео обзор этого поединка на нашем сайте.