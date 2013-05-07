Свитолина - Мугуруса: видео обзор разгромной победы украинки в Дубае
Первая ракетка Украины легко разобралась с испанской теннисисткой.
Шестая ракетка мира Элина Свитолина разгромила представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в матче третьего круга турнира серии WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).
Украинке понадобилось всего лишь 62 минуты, чтобы выбить соперницу с турнира. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Свитолиной.
Вашему вниманию видео обзор победного матча Элины Свитолиной:
Напомним, другая украинка, Леся Цуренко, покинула турнир в Дубае, уступив в третьем круге Симоне Халеп.
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