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Свитолина - Мугуруса: видео обзор разгромной победы украинки в Дубае

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Первая ракетка Украины легко разобралась с испанской теннисисткой.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина разгромила представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в матче третьего круга турнира серии WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

Украинке понадобилось всего лишь 62 минуты, чтобы выбить соперницу с турнира. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Свитолиной.

Вашему вниманию видео обзор победного матча Элины Свитолиной:

Напомним, другая украинка, Леся Цуренко, покинула турнир в Дубае, уступив в третьем круге Симоне Халеп.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, видео, обзор матча, Дубай, ОАЭ, Гарбинье Мугуруса, WTA
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