Свитолина - Мугуруса: видео обзор разгромной победы украинки в Дубае

Первая ракетка Украины легко разобралась с испанской теннисисткой.

Элина Свитолина Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина разгромила представительницу Испании Гарбинье Мугурусу в матче третьего круга турнира серии WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

Украинке понадобилось всего лишь 62 минуты, чтобы выбить соперницу с турнира. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Свитолиной.

Вашему вниманию видео обзор победного матча Элины Свитолиной:

Напомним, другая украинка, Леся Цуренко, покинула турнир в Дубае, уступив в третьем круге Симоне Халеп.