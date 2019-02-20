Свитолина в двух сетах разгромила Мугурусу в матче третьего круга турнира в Дубае
Первая ракетка Украины Элина Свитолина без проблем разобралась с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой в матче третьего круга турнира серии WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).
Встреча продолжалась всего лишь 1 час 2 минуты и завершилась уверенной победой Свитолиной - 6:1, 6:2. По ходу поединка действующая чемпионка турнира сделала 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8-ми брейк-поинтов.
.@ElinaSvitolina downs Muguruza, 6-1, 6-2!— WTA (@WTA) 20 февраля 2019 г.
Slides into @DDFTennis quarterfinals! pic.twitter.com/pE4DB5J1VD
Мугуруса 1 раз подала навылет, также дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала единственный брейк-поинт, который у нее был.
В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с еще одной представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, которая в третьем круге в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела поражение от Симоны Халеп и покинула турнир в Дубае.
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