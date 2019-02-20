Свитолина в двух сетах разгромила Мугурусу в матче третьего круга турнира в Дубае

Украинка уверенно продвигается по турнирной сетке в надежде в третий раз подряд выиграть трофей в Дубае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина без проблем разобралась с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой в матче третьего круга турнира серии WTA Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

Встреча продолжалась всего лишь 1 час 2 минуты и завершилась уверенной победой Свитолиной - 6:1, 6:2. По ходу поединка действующая чемпионка турнира сделала 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8-ми брейк-поинтов.

Мугуруса 1 раз подала навылет, также дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала единственный брейк-поинт, который у нее был.

В четвертьфинале турнира Свитолина сыграет с еще одной представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, которая в третьем круге в двух сетах обыграла француженку Кристину Младенович.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко потерпела поражение от Симоны Халеп и покинула турнир в Дубае.