Федерер сыграет на грунте впервые за 3 года

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер официально подтвердил свое участие на турнире Мастерс в Мадриде, который пройдет в мае текущего года.

“Роджер Федерер - один из лучших теннисистов в истории. Мы счастливы, ведь его возвращение в Мадрид - это подарок для всего турнира и для болельщиков, которые смогут вновь наблюдать за игрой этого выдающегося спортсмена.

Возвращение Федерера на грунт вместе с Джоковичем и Надалем - это уникальное событие, которое нельзя пропустить“, - заявил директор Mutua Madrid Open Фелисиано Лопес.

¡@rogerfederer will participate in the #MMOPEN! 👑🇨🇭❤️ ¡Welcome back, Rog! 🤜🏻🤛🏻 See you in May! 🙌🏻😎https://t.co/iYRJRG4kOh pic.twitter.com/gfdZpKbZhB