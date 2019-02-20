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Федерер сыграет на грунте впервые за 3 года

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Швейцарец примет участие на грунтовом турнире в Мадриде.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер официально подтвердил свое участие на турнире Мастерс в Мадриде, который пройдет в мае текущего года.

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“Роджер Федерер - один из лучших теннисистов в истории. Мы счастливы, ведь его возвращение в Мадрид - это подарок для всего турнира и для болельщиков, которые смогут вновь наблюдать за игрой этого выдающегося спортсмена.

Возвращение Федерера на грунт вместе с Джоковичем и Надалем - это уникальное событие, которое нельзя пропустить“, - заявил директор Mutua Madrid Open Фелисиано Лопес.

Отметим, что это будет первое появление Федерера в Мадриде с 2015 года и первый грунтовый турнир для 37-летнего теннисиста с 2016-го.

Напомним, что в обновленном рейтинге ATP именитый швейцарец занимает седьмую строчку.

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Теги: Роджер Федерер, грунт, Мастерс, Мадрид, теннис
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