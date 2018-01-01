Свитолина - Мугуруса: видео онлайн трансляция матча в Дубае

Смотрите видеотрансляцию матча Элина Свитолина - Гарбинье Мугуруса на турнире в Дубае.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в среду, 20 февраля, сыграет поединок третьего круга на турнире серии Премьер 5 в Дубае.

Соперницей украинки станет представительница Испании Гарбинье Мугуруса, которая в первом раунде турнира обыграла другую украинку - Даяну Ястремскую.

Поединок будет сыгран первым запуском в вечерней сессии на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по киевскому времени.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.