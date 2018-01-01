Цуренко - Халеп: видео онлайн трансляция матча в Дубае

Смотрите видеотрансляцию матча Леся Цуренко - Симона Халеп на турнире в Дубае.

Леся Цуренко Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в среду, 20 февраля, проведет поединок третьего круга на турнире серии Премьер 5 в Дубае.

Соперницей украинки станет экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Поединок будет сыгран вторым запуском на центральном корте после матча Дженнифер Брэди - Петра Квитова. Ориентировочное время начала матча – 11:40 по Киеву.

Отметим, что прошлой неделе теннисистки встречались в Дохе и тогда выиграла Халеп. Смотрите обзор матча Цуренко - Халеп в Дохе.