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Цуренко - Халеп: видео онлайн трансляция матча в Дубае

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Смотрите видеотрансляцию матча Леся Цуренко - Симона Халеп на турнире в Дубае.

Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в среду, 20 февраля, проведет поединок третьего круга на турнире серии Премьер 5 в Дубае.

Соперницей украинки станет экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

Поединок будет сыгран вторым запуском на центральном корте после матча Дженнифер Брэди - Петра Квитова. Ориентировочное время начала матча – 11:40 по Киеву.

Отметим, что прошлой неделе теннисистки встречались в Дохе и тогда выиграла Халеп. Смотрите обзор матча Цуренко - Халеп в Дохе.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, WTA
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