Дубай (WTA): Осака проиграла свой первый матч в качестве первой ракетки мира

Японка уступила представительнице Франции.

Первая ракетка мира Наоми Осака в рамках второго раунда турнира серии WTA в Дубаи в двух сетах проиграла 67-й строчке рейтинга Кристине Младенович.

Читай также: Феноменальная Осака: За год японка добралась до 1-й строчки мирового рейтинга с 72-й

Дубай. Второй круг

Наоми Осака (Япония) – Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 3:6

В следующем круге Младенович встретится с испанской Карлой Суарес Наварро.

Отметим, что 21-летняя японская теннисистка провела свой первый матч после победы на Открытом чемпионате Австралии.