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Дубай (WTA): Осака проиграла свой первый матч в качестве первой ракетки мира

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Японка уступила представительнице Франции.
Наоми Осака
Наоми Осака
Getty Images

Первая ракетка мира Наоми Осака в рамках второго раунда турнира серии WTA в Дубаи в двух сетах проиграла 67-й строчке рейтинга Кристине Младенович.

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Дубай. Второй круг
Наоми Осака (Япония) – Кристина Младенович (Франция) – 3:6, 3:6

В следующем круге Младенович встретится с испанской Карлой Суарес Наварро.

Отметим, что 21-летняя японская теннисистка провела свой первый матч после победы на Открытом чемпионате Австралии.

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Теги: теннис, Наоми Осака, Кристина Младенович
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