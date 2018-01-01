Халеп: Мне будет сложно с Цуренко

Румынская теннисистка призналась, что устала.

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала предстоящую встречу с украинкой Лесей Цуренко в рамках третьего раунда турнира WTA в Дубае.



“С Цуренко мне будет нелегко, потому что я уже немного устала. Она играет не очень быстро, но хорошо умеет направлять мяч в нужное ей место корта. Мне придется много бегать.

Посмотрим, как мне удастся восстановиться и показать себя завтра“, - цитирует румынку официальный сайт WTA.

Отметим, что на прошлой неделе Цуренко и Халеп уже играли между собой на турнире в Дохе. Тогда украинка потерпела сокрушительное поражение - 6:2, 6:3.