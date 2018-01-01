Переключиться на мобильную версию

Халеп: Мне будет сложно с Цуренко

Комментариев: 0
Румынская теннисистка призналась, что устала.
Симона Халеп
Симона Халеп
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала предстоящую встречу с украинкой Лесей Цуренко в рамках третьего раунда турнира WTA в Дубае.

“С Цуренко мне будет нелегко, потому что я уже немного устала. Она играет не очень быстро, но хорошо умеет направлять мяч в нужное ей место корта. Мне придется много бегать.

Посмотрим, как мне удастся восстановиться и показать себя завтра“, - цитирует румынку официальный сайт WTA.

Отметим, что на прошлой неделе Цуренко и Халеп уже играли между собой на турнире в Дохе. Тогда украинка потерпела сокрушительное поражение - 6:2, 6:3.

Поделись:
Теги: теннис, Симона Халеп, Леся Цуренко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.wtatennis.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь