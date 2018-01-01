Свитолина: Меня мотивирует мысль о третьем подряд титуле в Дубае

Украинская теннисистка призналась, что у нее не было должного настроя на матч.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае под шестым номером, прокомментировала своей выход в третий раунд турнира после отказа соперницы.

“Я знала, что Онс Жабер - прекрасная теннисистка, которая может провести очень хороший матч. Но сегодня у меня не было должного настроя на матч. Я не знаю, почему. У были возникли трудности, я медленно входила в игру. Однако мысль о том, чтобы выиграть этот турнир третий раз подряд, мотивирует меня. Когда я уступала 0:2, то сказала себе: “Давай, ты здесь, чтобы творить историю турнира“, - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.