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Свитолина: Меня мотивирует мысль о третьем подряд титуле в Дубае

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Украинская теннисистка призналась, что у нее не было должного настроя на матч.
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае под шестым номером, прокомментировала своей выход в третий раунд турнира после отказа соперницы.

“Я знала, что Онс Жабер - прекрасная теннисистка, которая может провести очень хороший матч. Но сегодня у меня не было должного настроя на матч. Я не знаю, почему. У были возникли трудности, я медленно входила в игру. Однако мысль о том, чтобы выиграть этот турнир третий раз подряд, мотивирует меня. Когда я уступала 0:2, то сказала себе: “Давай, ты здесь, чтобы творить историю турнира“, - цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, WTA
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Источник: www.wtatennis.com

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