Джокович: Я думал о том, чтобы завершить карьеру

Сербский теннисист рассказал о трудном периоде своей карьеры.

Теннисист Новак Джокович стал обладателем премии Спортсмена года по версии Laureus.

На вручении награды серб рассказал о трудностях, сопровождавших его на протяжении карьеры, и о том, как ему удалось заново обрести веру в себя.

Читай также: Джокович: Моя главная цель - победить Надаля на Ролан Гаррос

“У меня были сомнения насчет того, хочу ли я продолжать играть на профессиональном уровне. Я думал обо всем, в том числе и о завершении карьеры, потому что не мог найти правильный баланс. Порой мне казалось, что операция была ошибкой, и лишь по истечении нескольких месяцев я смог вновь найти себя, смысл и цель.

Эта награда - итог пути, который я прошел за последние три года. Из последних трех лет я извлек очень много жизненных уроков. Мне пришлось много заниматься так называемой внутренней инженерией, особенно в последние 15 месяцев.

Но сейчас я стою здесь с этой наградой, и это похоже на сказочный сюжет. Это говорит о том, что в тяжелые моменты нужно всегда смотреть внутрь себя, ведь порой лишь там можно найти ответы на важные вопросы.“, - рассказал Джокович журналистам.

Напомним, что сербский теннисист продолжает удерживать лидирующую позицию в обновленном рейтинге ATP.