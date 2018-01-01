Дубай (WTA): Цуренко пробилась в третий круг турнира

Украинка была сильнее представительницы Китая.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в трех сетах победила китаянку Чжу Линь и прошла в третий круг турнира WTA в ОАЭ.

Цуренко лидировала по ходу матча 6-4, 4-1, но не сумела удержать отрыв в счете во второй партии.

В решающем сете на три брейка китаянки Цуренко удалось ответить четырьмя.

Матч продолжался два с половиной часа.

Дубай (WTA). Второй круг

Леся Цуренко (Украина) - Чжу Линь (Китай) 6-4, 6-7(5), 6-3

В следующем круге украинку ждет поединок против экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина также успешно начала свое выступление на турнире, во втором круге победив Унс Джабир из Туниса.