Козлова одержала уверенную победу в стартовом матче турнира в Будапеште
В Будапеште (Венгрия) стартовал теннисный турнир категории WTA International с призовым фондом 250 тысяч долларов, который проходит на хардовых кортах.
Читай также: Козлова: У меня было много брака в игре
В первом круге соревнований украинка Катерина Козлова одержала уверенную победу над представительницей Швеции Йоханной Ларсон. Матч продолжался всего лишь 52 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу украинки.
In Budapest, Kateryna Kozlova takes out seventh seed Johanna Larsson!— WTA (@WTA) 19 февраля 2019 г.
6-1, 6-1 - and into the last 16!@HUNgarianTENNIS pic.twitter.com/WZxCkfJ52E
Отметим, что теннисистки до этого встречались дважды. Теперь счет личных встречах стал 2:1 в пользу Козловой.
Во втором круге нашей теннисистке предстоит сыграть с победительницей пары Фанни Штолар (121-е место в рейтинге WTA) / Мэдисон Бренгл (WTA 95).
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Дубае. Смотрите также обзор победного матча украинки.
Полная версия правил