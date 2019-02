Козлова одержала уверенную победу в стартовом матче турнира в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) стартовал теннисный турнир категории WTA International с призовым фондом 250 тысяч долларов, который проходит на хардовых кортах.

В первом круге соревнований украинка Катерина Козлова одержала уверенную победу над представительницей Швеции Йоханной Ларсон. Матч продолжался всего лишь 52 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу украинки.

In Budapest, Kateryna Kozlova takes out seventh seed Johanna Larsson!



6-1, 6-1 - and into the last 16!@HUNgarianTENNIS pic.twitter.com/WZxCkfJ52E