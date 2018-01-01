Козлова одержала уверенную победу в стартовом матче турнира в Будапеште

Украинка не испытала никаких проблем в матче первого круга соревнований.

В Будапеште (Венгрия) стартовал теннисный турнир категории WTA International с призовым фондом 250 тысяч долларов, который проходит на хардовых кортах.

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В первом круге соревнований украинка Катерина Козлова одержала уверенную победу над представительницей Швеции Йоханной Ларсон. Матч продолжался всего лишь 52 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу украинки.

In Budapest, Kateryna Kozlova takes out seventh seed Johanna Larsson!



6-1, 6-1 - and into the last 16!@HUNgarianTENNIS pic.twitter.com/WZxCkfJ52E — WTA (@WTA) 19 февраля 2019 г.

Отметим, что теннисистки до этого встречались дважды. Теперь счет личных встречах стал 2:1 в пользу Козловой.

Во втором круге нашей теннисистке предстоит сыграть с победительницей пары Фанни Штолар (121-е место в рейтинге WTA) / Мэдисон Бренгл (WTA 95).

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнире в Дубае. Смотрите также обзор победного матча украинки.