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Цуренко - Линь: видео онлайн трансляция матча второго круга турнира в Дубае

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Вторая ракетка Украины поборется за выход в следующий круг соревнований.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире в Дубае, пройдя первый круг после отказа Юлии Путинцевой.

Во втором раунде соревнований украинке предстоит сыграть с Чжу Линь из Китая, которая является 107-й ракеткой мира. Теннисистки ранее не играли между собой.

Смотрите видео онлайн трансляцию этого поединка:

Напомним, во втором круге турнира в Дубае победу завоевала другая украинка Элина Свитолина.

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Теги: Леся Цуренко, теннис, онлайн трансляция, Дубай, ОАЭ, WTA
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