Вторая ракетка Украины поборется за выход в следующий круг соревнований.

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на турнире в Дубае, пройдя первый круг после отказа Юлии Путинцевой.

Во втором раунде соревнований украинке предстоит сыграть с Чжу Линь из Китая, которая является 107-й ракеткой мира. Теннисистки ранее не играли между собой.

Смотрите видео онлайн трансляцию этого поединка:

Напомним, во втором круге турнира в Дубае победу завоевала другая украинка Элина Свитолина.