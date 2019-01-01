Свитолина прошла в следующий круг турнира в Дубае после отказа соперницы

Элина Свитолина выиграла стартовый матч турнира в Дубае.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала свое выступление на турнире серии WTA Premier 5 В Дубае, где является действующей чемпионкой.

Украинка стартовала со второго круга, где ее соперницей была представительница Туниса Унс Джабир (56-я ракетка мира). Поединок продолжался 1 час и 18 минут и завершился победой Свитолиной после отказа соперницы продолжать игру во втором сете.

Элина не самым удачным образам начала поединок, позволив сопернице сделать брейк и сразу же повести со счетом 3:0. Однако украинка взяла себя в руки и постепенно сравняла счет. В конце первого сета соперницы обменялись брейк-поинтами и в итоге все решилось в тай-брейке - 7:4 в пользу Элины.

Во втором сете Свитолина сделала два брейка и вела со счетом 4:0, когда Джабир решила отказаться от продолжения матча.

Дубай (WTA). Второй круг.

Унс Джабир (Тунис) - Элина Свитолина (Украина) - 6:7 (4), 0:4 (отказ Джабир)

В следующем раунде турнира Свитолина сыграет с победительницей пары Гарбинье Мугуруса/Чжэн Сайсай.

Напомним, что во втором раунде турнира в Дубае также предстоит сыграть украинке Лесе Цуренко против китаянки Чжу Линь. Отметим, что Цуренко в первом круге соревнований также выиграла после отказа соперницы.