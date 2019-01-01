Доха (WTA): Свитолина проведет матч на центральном корте, Цуренко - на первом
Опубликовано расписание украинок на турнире в столице Катара.
Во вторник, 19 февраля, украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко сыграют свои поединки на турнире в катарской Дохе.
Свитолина проведет свой матч на центральном корте вторым запуском против представительницы Туниса Онс Жабер. Матч начнется около 11:00 по киевскому времени.
Цуренко сразится с китаянкой Чжу Линь на первом корте третьим запуском. Матч стартует ориентировочно в 14:00.
Ранее стало известно, что Каролин Возняцки отказалась участвовать в турнире.
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