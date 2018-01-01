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Определилась следующая соперница Цуренко на турнире в Дубае

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Украинская теннисистка сыграет с представительницей Китая.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Китайская теннисистка Чжу Линь будет соперницей украинки Леси Цуренко во втором круге турнира серии Premier 5 в Дубае (ОАЭ).

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В первом круге соревнований Чжу Линь, которая занимает 107-ю строчку в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Отметим, что соперницы встретятся между собой впервые.

Ранее сообщалось, что Цуренко прошла первый раунд турнира на отказе представительницы Казахстана Юлии Путивцевой.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, WTA
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