Дубай (WTA): Возняцки отказалась участвовать в турнире

У датской спортсменки вновь возникли проблемы со здоровьем.

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки снялась с турнира серии WTA Premier 5, который проходит в Дубае.

Причиной отказа датчанки выступать на турнире являются проблемы с иммунной системой, вызвавшие вирусное заболевание.

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“Когда у вас ревматоидный артрит, иммунная система функционирует значительно хуже, чем обычно. В связи с этим, мне требуется немного больше времени, чтобы организм справился с подобными проблемами“, – рассказала Возняцки в интервью WTA Insider.

Отметим, что ранее датская теннисистка снялась с турнира в Дохе по той же причине. В основной сетке на турнире в Дубаи вместо Возняцки сыграет представительница Словении Полона Херцог.

Ранее стала известна соперница украинки Элины Свитолиной во втором круге турнира в Дубае.