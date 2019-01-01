Дубай (WTA): Возняцки отказалась участвовать в турнире
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки снялась с турнира серии WTA Premier 5, который проходит в Дубае.
Причиной отказа датчанки выступать на турнире являются проблемы с иммунной системой, вызвавшие вирусное заболевание.
Читай также: Возняцки посетила матч Ливерпуля в чемпионате Англии
“Когда у вас ревматоидный артрит, иммунная система функционирует значительно хуже, чем обычно. В связи с этим, мне требуется немного больше времени, чтобы организм справился с подобными проблемами“, – рассказала Возняцки в интервью WTA Insider.
Отметим, что ранее датская теннисистка снялась с турнира в Дохе по той же причине. В основной сетке на турнире в Дубаи вместо Возняцки сыграет представительница Словении Полона Херцог.
Ранее стала известна соперница украинки Элины Свитолиной во втором круге турнира в Дубае.
Полная версия правил