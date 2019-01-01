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Стаховский не сумел пробиться в основную сетку турнира ATP в Марселе

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Украинец уступил представителю Франции.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию турнира ATP во французском Марселе.

Первая ракетка Украины проиграл французу Констану Лестьенну, который занимает 168-е место в рейтинге ATP. 

Поединок продолжался 1 час и 53 минуты и закончился со счетом 5:7, 6:1, 5:7 в пользу представителя Франции.

Сергей Стаховский (Украина) - Констан Лестьенн (Франция) 1:2 (5:7, 6:1, 5:7)

Смотрите также обновленный рейтинг ATP.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский, ATP
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