Стаховский не сумел пробиться в основную сетку турнира ATP в Марселе
Украинец уступил представителю Франции.
Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию турнира ATP во французском Марселе.
Первая ракетка Украины проиграл французу Констану Лестьенну, который занимает 168-е место в рейтинге ATP.
Поединок продолжался 1 час и 53 минуты и закончился со счетом 5:7, 6:1, 5:7 в пользу представителя Франции.
Сергей Стаховский (Украина) - Констан Лестьенн (Франция) 1:2 (5:7, 6:1, 5:7)
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