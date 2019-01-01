Стаховский не сумел пробиться в основную сетку турнира ATP в Марселе

Украинец уступил представителю Франции.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию турнира ATP во французском Марселе.

Первая ракетка Украины проиграл французу Констану Лестьенну, который занимает 168-е место в рейтинге ATP.

Поединок продолжался 1 час и 53 минуты и закончился со счетом 5:7, 6:1, 5:7 в пользу представителя Франции.

Сергей Стаховский (Украина) - Констан Лестьенн (Франция) 1:2 (5:7, 6:1, 5:7)

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