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Стала известна соперница Свитолиной во втором круге турнира в Дубае

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Украинка начинает свой путь на турнире в Дубае, который выиграла в прошлом году.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

В Дубае (ОАЭ) стартовал теннисный турнир серии WTA Premier 5, участие в котором принимает первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Наша теннисистка начнет свой путь на турнире со второго круга, где ее соперницей будет Унс Джабир из Туниса. Джабир в первом раунде обыграла представительницу Хорватии Донну Векич - 6:4, 7:6(9).

Отметим, что Свитолина - действующая победительница турнира в Дубае. В прошлом году в финальном матче украинка обыграла представительницу России Дарью Касаткину (6:4, 6:0).

Напомним, в обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась на шестую строчку.

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко пробилась во второй круг турнира в Дубае, в то время как Даяна Ястремская проиграла стартовый раунд соревнований и покинула турнир.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Дубай, турнир, WTA
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