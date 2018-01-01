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Дубай (WTA): Ястремская уступила в матче первого круга

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Молодая украинка в трех сетах проиграла Габринье Мугурусе.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла матч первого круга Габринье Мугурусе на хардовом турнире серии Премьер 5 в Дубае. Испанская спортсменка одолела 18-летнюю украинку в трех сетах.

Этот матч начался для нашей спортсменки успешно. В первом сети из 10 геймов соперницы лишь трижды сумели выиграть свою подачи. Ястремская сделала четыре брейка, а Мугуруса - три, и таким образом украинка победила 6:4.

Однако, в дальнейших сетах на игру Ястремской повлияла незалеченная травма ноги, в результате чего Даяна дважды уступила своей сопернице 3:6, 3:6.

Отметим, что Мугуруса сумела оформить победу лишь с седьмого по счету матчбола. Всего матч длился 2 часа и 6 минут.

Дубай. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:4, 3:6, 3:6.

Итоги матча
Итоги матча

Напомним, что ранее во второй круг турнира в Дубае прошла вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

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Теги: Даяна Ястремская, Габринье Мугуруса, WTA, Дубай, теннис
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