Путинцева отказалась продолжать матч, позволив Цуренко выйти во второй круг

Украинская теннисистка прошла во второй раунд турнира в Дубае.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала победу над Юлией Путинцевой из Казахстана в матче первого круга турнира серии WTA Premier 5 в Дубае.

Украинка уверенна выиграла первый сет со счетом 6:3 и вела во втором 2:0, когда соперница решила отказаться от продолжения встречи. Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Леся совершила 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 4 из 10-ти брейк-поинта.

Соперница ответила ей 1 подачей навылет, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру, и реализовала 1 из 4-х брейк-поинта.

Таким образом, Цуренко сравняла счет в личных встречах - 2:2, выиграв два последних противостояния.

В следующем туре украинка сыграет с победительницей пары Чжу Линь – Элис Мертенс.