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Украинка Чернышева выиграла турнир ITF в Анталье

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19-летняя спортсменка завоевала свой седьмой титул в карьере.
Марина Чернышева
Марина Чернышева
btu.org.ua

Юная украинская теннисистка Марина Чернышева в финале турнира ITF World Tennis в турецкой Анталье сумела обыграть японскую теннисистку Юки Найто.

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19-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, справилась с восьмым номером посева почти за два с половиной часа. Победа в турнире, призовой фонд которого составляет 15 тысяч долларов, принесет украинке 100 очков в рейтинг ITF и 2 352 долларов.

Марина Чернышева - Юки Найто – 7:6, 2:6, 6:2.

Стоит отметить, что этот титул стал седьмым в карьере теннисистки и первым в текущем сезоне. Также Чернышева прервала девятиматчевую серию побед своей 18-летней соперницы.

Напомним, что в Дубае стартовал турнир серии WTA Premier 5, в котором примут участие сразу три лучших теннисистки Украины.

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Теги: теннис, Анталья, ITF
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