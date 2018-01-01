Цуренко - Путинцева: видео онлайн трансляция матча турнира в Дубае
Украинская теннисистка начнет выступления в Дубае с первого круга турнира.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в стартовом раунде турнира серии WTA Premier 5 в Дубае сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.
До этого спортсменки встречались трижды - 43-я ракетка мира ведет со счетом 2:1, однако украинка в последнем матче против Путинцевой одержала победу.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Цуренко - Путинцева:
Напомним, что в турнире в Дубае примут участие сразу три украинские теннисистки.
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