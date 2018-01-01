Цуренко - Путинцева: видео онлайн трансляция матча турнира в Дубае

Украинская теннисистка начнет выступления в Дубае с первого круга турнира.

Леся Цуренко сыграет с Юлией Путинцевой в Дубае Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в стартовом раунде турнира серии WTA Premier 5 в Дубае сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

До этого спортсменки встречались трижды - 43-я ракетка мира ведет со счетом 2:1, однако украинка в последнем матче против Путинцевой одержала победу.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Цуренко - Путинцева:

Напомним, что в турнире в Дубае примут участие сразу три украинские теннисистки.