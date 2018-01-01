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Цуренко - Путинцева: видео онлайн трансляция матча турнира в Дубае

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Украинская теннисистка начнет выступления в Дубае с первого круга турнира.

Леся Цуренко сыграет с Юлией Путинцевой в Дубае
Леся Цуренко сыграет с Юлией Путинцевой в Дубае
Getty Images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в стартовом раунде турнира серии WTA Premier 5 в Дубае сыграет против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой.

До этого спортсменки встречались трижды - 43-я ракетка мира ведет со счетом 2:1, однако украинка в последнем матче против Путинцевой одержала победу.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Цуренко - Путинцева:

Напомним, что в турнире в Дубае примут участие сразу три украинские теннисистки.

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Теги: теннис, Леся Цуренко, Дубае, турнир, WTA, видео, онлайн трансляция
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