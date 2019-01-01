Ястремская сразится против Мугурусы на центральном корте турнира в Дубае

Молодая украинка проверит свои силы против испанки.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в воскресенье, 17 февраля, проведет матч первого круга турнира серии WTA Premier 5 в Дубае.

Украинка сыграет против испанки Гарбинье Мугурусы в первом матче вечерней сессии на центральном корте соревнований. Начало – не ранее 17:00 по киевскому времени.

Так же 17 февраля проведет свою встречу другая украинская теннисистка - Леся Цуренко.

Соперницей Цуренко в первом круге станет представительница Казахстана Юлия Путинцева. Игра состоится на корте №1.