Переключиться на мобильную версию

Дубай (WTA): Стало известно, с кем сыграют Свитолина, Цуренко и Ястремская

Комментариев: 0
Состоялась жеребьевка турнира серии WTA Premier 5 в Дубае, по итогам которой определились соперницы украинок.
Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае в прошлом году
Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае в прошлом году
Getty Images

С 17-го по 23-е февраля в Дубае на хардовых кортах местного Aviation Club Tennis Centre пройдет теннисный турнир серии WTA Premier 5. В основной сетке соревнований сыграют три представительницы Украины - Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Читай также: Монфис трогательно поздравил Свитолину с Днем святого Валентина

Первая ракетка Украины в прошлом году выиграла турнир в Дубае, поэтому в этом году она начнет выступление со второго круга, посеянной под шестым номером. По итогам жеребьевки соперницей Свитолиной станет победительница пары Донна Векич / Онс Жабер.

Две другие украинки стартуют с первого раунда. Цуренко предстоит сразиться Юлией Путинцевой из Казахстана, а Ястремская встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая уже два раза уступала украинской теннисистке.

Напомним, Элина Свитолина проиграла Симоне Халеп в полуфинале турнира в Дохе, но, несмотря на поражение, украинка поднимется на одну строчку в мировом рейтинге WTA.

Поделись:
Теги: теннис, Дубай, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь