Дубай (WTA): Стало известно, с кем сыграют Свитолина, Цуренко и Ястремская

Состоялась жеребьевка турнира серии WTA Premier 5 в Дубае, по итогам которой определились соперницы украинок.

Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае в прошлом году Getty Images

С 17-го по 23-е февраля в Дубае на хардовых кортах местного Aviation Club Tennis Centre пройдет теннисный турнир серии WTA Premier 5. В основной сетке соревнований сыграют три представительницы Украины - Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

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Первая ракетка Украины в прошлом году выиграла турнир в Дубае, поэтому в этом году она начнет выступление со второго круга, посеянной под шестым номером. По итогам жеребьевки соперницей Свитолиной станет победительница пары Донна Векич / Онс Жабер.

Две другие украинки стартуют с первого раунда. Цуренко предстоит сразиться Юлией Путинцевой из Казахстана, а Ястремская встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая уже два раза уступала украинской теннисистке.

Напомним, Элина Свитолина проиграла Симоне Халеп в полуфинале турнира в Дохе, но, несмотря на поражение, украинка поднимется на одну строчку в мировом рейтинге WTA.