Свитолина поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA
Первая ракетка Украина Элина Свитолина улучшит свое положение в мировом рейтинге по итогу турнира в Дохе.
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Украинка добралась до полуфинала соревнований, где в напряженной борьбе уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп. Благодаря выходу в 1/2 финала Свитолина сумеет подняться на 6-ю строчку рейтинга WTA.
Элина обойдет в рейтинге представительницу Германии Анжелик Кербер, которая также потерпела поражение в полуфинале в Дохе, но защищала больше очков.
Отметим, что на следующей неделе Свитолиной придется защищать 470 очков за победу на турнире в Дубае.
Стоит сказать, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко установит новый личный рекорд и поднимется на 23-ю строчку, а Даяна Ястремская останется 34-й.
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Ранее Элина Свитолина призналась, что она слишком много намазала в конце этого поединка.
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