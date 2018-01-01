Свитолина поднимется на шестую строчку в рейтинге WTA

Выход в полуфинал позволит украинке подняться на одну строчку в мировом рейтинге.

Первая ракетка Украина Элина Свитолина улучшит свое положение в мировом рейтинге по итогу турнира в Дохе.

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Украинка добралась до полуфинала соревнований, где в напряженной борьбе уступила третьей ракетке мира Симоне Халеп. Благодаря выходу в 1/2 финала Свитолина сумеет подняться на 6-ю строчку рейтинга WTA.

Элина обойдет в рейтинге представительницу Германии Анжелик Кербер, которая также потерпела поражение в полуфинале в Дохе, но защищала больше очков.

Отметим, что на следующей неделе Свитолиной придется защищать 470 очков за победу на турнире в Дубае.

Стоит сказать, что вторая ракетка Украины Леся Цуренко установит новый личный рекорд и поднимется на 23-ю строчку, а Даяна Ястремская останется 34-й.

Смотрите также видео обзор полуфинального матча Свитолина - Халеп.

Ранее Элина Свитолина призналась, что она слишком много намазала в конце этого поединка.