Свитолина: Я вела 4:1, но не смогла хорошо доиграть

Украинская теннисистка прокомментировала свое поражение в полуфинале турнира в Дохе.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от румынской теннисистки Симоны Халеп в полуфинале турнира в Дохе.

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“Это была потрясающая битва, однако в конце я смазала гораздо больше ударов, чем мне бы хотелось. Да, я вела со счетом 4:1, и было важно до конца играть хорошо, но у меня это не получилось.

Безусловно, именно эти очки были решающими в партии“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напомним, Элина Свитолина проиграла Симоне Халеп, упустив преимущество в решающем третьем сете.

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