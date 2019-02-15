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Свитолина: Я вела 4:1, но не смогла хорошо доиграть

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Украинская теннисистка прокомментировала свое поражение в полуфинале турнира в Дохе.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от румынской теннисистки Симоны Халеп в полуфинале турнира в Дохе.

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“Это была потрясающая битва, однако в конце я смазала гораздо больше ударов, чем мне бы хотелось. Да, я вела со счетом 4:1, и было важно до конца играть хорошо, но у меня это не получилось.

Безусловно, именно эти очки были решающими в партии“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA.

Напомним, Элина Свитолина проиграла Симоне Халеп, упустив преимущество в решающем третьем сете.

Смотрите также видео обзор матча Свитолина - Халеп.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Симона Халеп, турнир, Доха, WTA
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
sOLOMON8    15.02.2019, 21:27
Оценка:  0
sOLOMON8
Свитолина молодец!
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