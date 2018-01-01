Свитолина упустила победу над Халеп, имея огромное преимущество в третьем сете

Первая ракетка Украины в решающем сете не сумела довести дело до победы.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира Симоне Халеп в полуфинале турнира серии Premier в Дохе.

Матч продолжался 2 часа 7 минут и завершился победой представительницы Румынии - 6:3, 3:6, 6:4. Свитолина после поражения в первом сете завладела инициативой, выиграла второй сет и в решающей партии вела со счетом 4:1, однако не сумела довести свое преимущество до победы, проиграв 5 геймов подряд.

.@Simona_Halep completes the fightback to seal her place in the @qatartennis final!



Gets the win over Svitolina 6-3, 3-6, 6-4! pic.twitter.com/HMSOUQbJnd — WTA (@WTA) 15 февраля 2019 г.

По ходу встречи Свитолина совершила 2 эйса, 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 8-ми брейк-поинта. Ее соперница сделала одну подачу на вылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 из 9-ти брейк-поинта.

Полуфинал:

Симона Халеп (Румыния, 1) - Элина Свитолина (Украина, 4/WC) - 6:3, 3:6, 6:4

В финале Халеп сыграет с победительницей пары Анжелик Кербер (Германия, 3) / Элис Мертенс (Бельгия).

Вашему вниманию расписание и результаты матчей турнира в Дохе.