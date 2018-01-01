Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция матча в Дохе

Смотрите видеотрансляцию матча Элина Свитолина - Симона Халеп на турнире в Дохе.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в пятницу, 15 февраля, проведет полуфинальный турнира серии Премьер в Дохе. Соперницей украинки станет экс-первая ракетка мира Симона Халеп из Румынии.

По ходу этого турнира Халеп уже встречалась с украинкой, обыграв Лесю Цуренко в двух сетах.

Поединок Свитолина - Халеп будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 15:30 по киевскому времени.

Ранее девушки встречались шесть раз, на счету украинки четыре победы. В последних трех матчах Свитолина выигрывала в двух сетах.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.