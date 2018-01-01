Стало известно имя соперницы Свитолиной в полуфинале турнира в Дохе

Украинская теннисистка встретится с экс-первой ракеткой мира.

Элина Свитолина и Симона Халеп Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале турнира в Дохе сыграет с Симоной Халеп.

Румынская теннисистка в четвертьфинале в двух сетах обыграла немку Юлию Гергес.

Доха, четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния) - Юлия Гергес (Германия) - 7:6(1), 7:6(6)

Полуфинал между Элиной Свитолиной и Симоной Халеп состоится 15 февраля в 15:30.

Ранее Свитолина выиграла у представительницы Чехии Каролины Муховой.