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Стало известно имя соперницы Свитолиной в полуфинале турнира в Дохе

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Украинская теннисистка встретится с экс-первой ракеткой мира.
Элина Свитолина и Симона Халеп
Элина Свитолина и Симона Халеп
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале турнира в Дохе сыграет с Симоной Халеп.

Румынская теннисистка в четвертьфинале в двух сетах обыграла немку Юлию Гергес.

Доха, четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния) - Юлия Гергес (Германия) - 7:6(1), 7:6(6)

Полуфинал между Элиной Свитолиной и Симоной Халеп состоится 15 февраля в 15:30.

Ранее Свитолина выиграла у представительницы Чехии Каролины Муховой.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Симона Халеп
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