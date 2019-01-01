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Свитолина: В таких прохладных условиях важно быть разогретой

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Украинка призналась, что все еще проходит лечение.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира в Дохе.

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“Я не знала много о Муховой до нашей игры, только немного о ее стиле. Она может играть очень хорошо. Я старалась быстро двигаться и быть решительной при выполнении своих ударов.

В каком состоянии моя шея? Я живу сегодняшним днем. Важно быть хорошо разогретой в таких прохладных условиях. Просто стараюсь восстанавливаться, получать лечение и быть готовой к следующей встрече.

По поводу предпочтений на полуфинал, играть мне с Симоной Халеп или Юлией Гергес, то я определенно постараюсь сфокусироваться на своей игре, мне важно хорошо двигаться. Это будет полуфинал, так что я просто постараюсь получить удовольствие от игры. Это будет хороший матч“, -цитирует Свитолину btu.org.ua.

В полуфинале первая ракетка Украины сыграет с победительницей пары Симона Халеп - Юлия Гергес.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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