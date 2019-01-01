Свитолина: В таких прохладных условиях важно быть разогретой

Украинка призналась, что все еще проходит лечение.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над чешкой Каролиной Муховой в четвертьфинале турнира в Дохе.

Читай также: Свитолина: Я мучаюсь из-за боли в шее еще с Australian Open

“Я не знала много о Муховой до нашей игры, только немного о ее стиле. Она может играть очень хорошо. Я старалась быстро двигаться и быть решительной при выполнении своих ударов.

В каком состоянии моя шея? Я живу сегодняшним днем. Важно быть хорошо разогретой в таких прохладных условиях. Просто стараюсь восстанавливаться, получать лечение и быть готовой к следующей встрече.

По поводу предпочтений на полуфинал, играть мне с Симоной Халеп или Юлией Гергес, то я определенно постараюсь сфокусироваться на своей игре, мне важно хорошо двигаться. Это будет полуфинал, так что я просто постараюсь получить удовольствие от игры. Это будет хороший матч“, -цитирует Свитолину btu.org.ua.

В полуфинале первая ракетка Украины сыграет с победительницей пары Симона Халеп - Юлия Гергес.