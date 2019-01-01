Свитолина - Мухова: видеообзор матча в Дохе
В четвертьфинале турнира Qatar Total Open украинка одолела Каролину Мухову.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира Qatar Total Open, который проходит в городе Доха.
В четвертьфинале Свитолина уверенно обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову в двух сетах (6:4, 6:2). Вашему вниманию представлены лучшие моменты этого поединка.
На полуфинальной стадии соперницей украинки станет победительница пары Халеп/Гергес.
Отметим, что до полуфинала в Дохе украинская спортсменка добралась впервые.
Полная версия правил