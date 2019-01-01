Свитолина - Мухова: видеообзор матча в Дохе

В четвертьфинале турнира Qatar Total Open украинка одолела Каролину Мухову.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира Qatar Total Open, который проходит в городе Доха.

В четвертьфинале Свитолина уверенно обыграла чешскую спортсменку Каролину Мухову в двух сетах (6:4, 6:2). Вашему вниманию представлены лучшие моменты этого поединка.

На полуфинальной стадии соперницей украинки станет победительница пары Халеп/Гергес.

Отметим, что до полуфинала в Дохе украинская спортсменка добралась впервые.