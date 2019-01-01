Свитолина вышла в полуфинал турнира в Дохе

Украинская теннисистка обыграла представительницу Чехии.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно преодолела четвертьфинальную стадию турнира Qatar Total Open, который проходит в Дохе.

Нашей соотечественнице противостояла чешка Каролина Мухова.

В первом сете Свитолина легко брала свои подачи и постепенно цеплялась за чужие. Если во втором гейме украинка не реализовала брейк-пойнт, то в седьмом сделала это со второй попытки. Элина не смогла подать на матч и упустила свою подачу, но тут же сделала брейк и выиграла сет 6:4.

Во втором сете спортсменки обменялись двумя выигранными геймами на своих подачах, после чего Свитолина добавила и, выиграв четыре гейма подряд, завершила матч в свою пользу.

Элина Свитолина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) 6-4, 6-2

Отметим, что Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира в Дохе.

Соперница украинки в полуфинале определится в матче румынки Симоны Халеп и Юлии Гергес из Германии.