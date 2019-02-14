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Монфис трогательно поздравил Свитолину с Днем святого Валентина

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Француз опубликовал милое фото с первой ракеткой Украины, сопроводив его трогательной подписью.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
instagram.com/g.e.m.s.life/

Французский теннисист Гаэль Монфис поздравил свою девушку Элину Свитолину с Днем всех влюбленных.

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На совместном аккаунте пары в Instagram появилась новая публикация - фотография Гаэля и Элины, под которой написаны трогательные слова.

"Рядом со мной, на моей стороне, вместе. Счастливого Дня святого Валентина", - написал Монфис под фото.

Напомним, об отношениях Гаэля Монфиса и Элины Свитолиной стало известно в середине января во время Australian Open.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Элина Свитолина, фото, День святого Валентина, Instagram
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