Монфис трогательно поздравил Свитолину с Днем святого Валентина

Француз опубликовал милое фото с первой ракеткой Украины, сопроводив его трогательной подписью.

Французский теннисист Гаэль Монфис поздравил свою девушку Элину Свитолину с Днем всех влюбленных.

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На совместном аккаунте пары в Instagram появилась новая публикация - фотография Гаэля и Элины, под которой написаны трогательные слова.

"Рядом со мной, на моей стороне, вместе. Счастливого Дня святого Валентина", - написал Монфис под фото.

Напомним, об отношениях Гаэля Монфиса и Элины Свитолиной стало известно в середине января во время Australian Open.